Попытку нелегально выгрузить строительный мусор пресекли в Ленинском округе
Инспекторам удалось пресечь попытку нелегально выгрузить строительный грунт на частном участке в Ленинском округе. Вблизи деревни Горки обнаружили бульдозер, трактор и пять самосвалов.
Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.
Она напомнила, что в Московской области проверки проходят регулярно. Цель — не допускать сброса строительных отходов в неположенных местах.
Аипова сообщила, что полиция составила протокол в связи с выявленным в Ленинском округе нарушением.
Самосвалы изъяты, помещены на штрафстоянку. Также нарушителям выпишут штраф. Возможно, заведут уголовное дело
Светлана Аипова.
К административной ответственности привлекают по статье 8.2 КоАП РФ. Должностные лица получают штраф в размере 30-50 тысяч рублей, юридические — 100-250 тысяч рублей.