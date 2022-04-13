Попытку нелегально выгрузить строительный мусор пресекли в Ленинском округе

Инспекторам удалось пресечь попытку нелегально выгрузить строительный грунт на частном участке в Ленинском округе. Вблизи деревни Горки обнаружили бульдозер, трактор и пять самосвалов.

Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Она напомнила, что в Московской области проверки проходят регулярно. Цель — не допускать сброса строительных отходов в неположенных местах.

Аипова сообщила, что полиция составила протокол в связи с выявленным в Ленинском округе нарушением.

Самосвалы изъяты, помещены на штрафстоянку. Также нарушителям выпишут штраф. Возможно, заведут уголовное дело Светлана Аипова.

К административной ответственности привлекают по статье 8.2 КоАП РФ. Должностные лица получают штраф в размере 30-50 тысяч рублей, юридические — 100-250 тысяч рублей.