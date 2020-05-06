Инспекторы нашли 230 нарушителей самоизоляции в Подмосковье за сутки

В Подмосковье выявили 230 случаев нарушения режима самоизоляции за последние сутки. Такие рейды провели сотрудники полиции и Госадмтехнадзора.

Они остановили на улице 1945 человек — из них 169 оказались нарушителями режима самоизоляции. Такие случаи выявили в 46 округах, сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего нарушителей в Орехово-Зуеве — 19, Балашихе — 15 и Щелкове — семь. По шесть случаев выявили в Раменском, Пушкине, Мытищах, Воскресенске, Королеве. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Также проверили и 397 юридических лиц. К административной ответственности привлекут 61 организацию. Они не соблюдали временный запрет на торговлю или же оказание услуг. Больше всего нарушений выявили в Орехово-Зуеве — 12 и Воскресенске — восемь.

Сотрудники полиции и Госадмтехнадзора выполняют рейды во всех округах с 14 апреля.

За последние сутки в Подмосковье выявили 829 новых случаев заражения коронавирусом, а 32 человека побороли инфекцию.

А с 12 мая в Московской области станет обязательным ношение защитной маски. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей.