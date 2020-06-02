    02 июня 2020, 18:10

    Химчистки и прачечные возобновили работу в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Людмила Александрова, Мария Ицкова

    Подмосковные химчистки и прачечные с начала лета вновь открыли двери для посетителей. При работе таких организаций соблюдаются все необходимые меры безопасности.
    Химчистки и прачечные возобновили работу в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Пока пандемия не закончилась, режим работы химчисток и прачечных особый. Весь процесс — строго на дистанции. И тут два варианта: либо отдельный вход с улицы для клиентов, либо белье привозит курьер.

    До пандемии химчистка в Ногинске обрабатывала вещи любого вида загрязнения. Сейчас же все белье обрабатывается как 4-й класс — максимальный, то есть все белье стирают как заведомо инфекционное.

    «Для нас ситуация не столько изменилась, сколько заставила нас мобилизоваться и принимать белье, заведомо подозревая, что оно грязное, инфекционное», — рассказывает владелец сети прачечных Сергей Забреков.

    С начала лета химчистки и прачечные работают для физических лиц. Однако обращаться за такими услугами лучше в крайних случаях, по крайней мере пока. Выбирайте организации, где обеспечивают максимально дистанционное обслуживание.

    «На почту сбрасывается заказ, мы оформляем, приезжает сотрудник по доставке, забирает это все от заказчика, привозит в прачечную», — объясняет администратор прачечной Дмитрий Артамонов.

    Если собираетесь в химчистку, учтите: везде, где оказываются бытовые услуги, должен дежурить контролер COVID-19. Его вы узнаете по красному жилету и дистанционному термометру.

    С 3 июня в Московской области возобновят работу салоны красоты и парикмахерские, бани, спа, массажные салоны и сауны площадью до 400 квадратных метров.