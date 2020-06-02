Химчистки и прачечные возобновили работу в Подмосковье

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Пока пандемия не закончилась, режим работы химчисток и прачечных особый. Весь процесс — строго на дистанции. И тут два варианта: либо отдельный вход с улицы для клиентов, либо белье привозит курьер.

До пандемии химчистка в Ногинске обрабатывала вещи любого вида загрязнения. Сейчас же все белье обрабатывается как 4-й класс — максимальный, то есть все белье стирают как заведомо инфекционное.

«Для нас ситуация не столько изменилась, сколько заставила нас мобилизоваться и принимать белье, заведомо подозревая, что оно грязное, инфекционное», — рассказывает владелец сети прачечных Сергей Забреков.

С начала лета химчистки и прачечные работают для физических лиц. Однако обращаться за такими услугами лучше в крайних случаях, по крайней мере пока. Выбирайте организации, где обеспечивают максимально дистанционное обслуживание.

«На почту сбрасывается заказ, мы оформляем, приезжает сотрудник по доставке, забирает это все от заказчика, привозит в прачечную», — объясняет администратор прачечной Дмитрий Артамонов.

Если собираетесь в химчистку, учтите: везде, где оказываются бытовые услуги, должен дежурить контролер COVID-19. Его вы узнаете по красному жилету и дистанционному термометру.

С 3 июня в Московской области возобновят работу салоны красоты и парикмахерские, бани, спа, массажные салоны и сауны площадью до 400 квадратных метров.