Первые выходные без цифровых пропусков прошли в Подмосковье

В субботу, 23 мая, большинство людей ходили по улицам в масках. Однако в воскресенье ситуация резко изменилась. В этот выходной день значительная часть людей выходила из домов без индивидуальных средств защиты. А в некоторых магазинах образовались очереди, в которых не все соблюдали социальную дистанцию.

Один из прохожих так объяснил несоблюдение масочного режима со своей стороны: «На улице маску не ношу, только в общественных местах. Социальные объекты не посещаю, поскольку работаю на дому».

Однако есть и сознательные граждане: «Когда выхожу в магазины и супермаркеты обязательно надеваю маску и перчатки, потому что неизвестно, какие там люди ходят и какими руками это все хваталось».

С 15 апреля каждый житель Подмосковья должен был получать специальный QR-код для передвижения по улице. Такие меры понадобились, чтобы не допустить распространение коронавируса. В последнее время в области постепенно ослабляют ограничения. Например, в регионе возобновилось строительство и работа промышленных предприятий. Таким образом, более 240 тысяч человек снова вышли на работу, главное — соблюдать санитарные требования.

Бары, кафе, рестораны, ателье, химчистки и парикмахерские пока закрыты. Однако на следующем этапе смягчения действующих ограничений они могут открыться.

Всего в Московской области коронавирус выявили у 33 515 жителей, среди них умерли 329 пациентов, выздоровели — 5520.