    24 мая 2020, 16:55

    Первые выходные без цифровых пропусков прошли в Подмосковье

    Алена Макаренко

    Нынешние выходные, 23 и 24 мая, в Московской области были первыми после отмены цифровых пропусков, введенных из-за распространения коронавируса. В субботу жители региона ходили в масках, но на следующий день начались нарушения, сообщило РИА «Новости».

    В субботу, 23 мая, большинство людей ходили по улицам в масках. Однако в воскресенье ситуация резко изменилась. В этот выходной день значительная часть людей выходила из домов без индивидуальных средств защиты. А в некоторых магазинах образовались очереди, в которых не все соблюдали социальную дистанцию.

    Один из прохожих так объяснил несоблюдение масочного режима со своей стороны: «На улице маску не ношу, только в общественных местах. Социальные объекты не посещаю, поскольку работаю на дому».

    Однако есть и сознательные граждане: «Когда выхожу в магазины и супермаркеты обязательно надеваю маску и перчатки, потому что неизвестно, какие там люди ходят и какими руками это все хваталось».

    С 15 апреля каждый житель Подмосковья должен был получать специальный QR-код для передвижения по улице. Такие меры понадобились, чтобы не допустить распространение коронавируса. В последнее время в области постепенно ослабляют ограничения. Например, в регионе возобновилось строительство и работа промышленных предприятий. Таким образом, более 240 тысяч человек снова вышли на работу, главное — соблюдать санитарные требования.

    Бары, кафе, рестораны, ателье, химчистки и парикмахерские пока закрыты. Однако на следующем этапе смягчения действующих ограничений они могут открыться.

    Всего в Московской области коронавирус выявили у 33 515 жителей, среди них умерли 329 пациентов, выздоровели — 5520.