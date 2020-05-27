Магазины и часть бытовых услуг предложили открыть в Москве с 1 июня

Москва начнет постепенно отменять ограничительные меры. Мэр города предложил с 1 июня запустить работу части бытовых услуг и возобновить непродовольственную торговлю. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил в ближайшие дни выпустить соответствующие нормативные документы, чтобы отменить некоторые ограничительные меры.

«С 1 июня открыть не только продовольственную торговлю, но и всю непродовольственную торговлю», — сказал он.

Глава города подчеркнул, что в этой сфере работают свыше 300 тысяч человек. Более того, у жителей востребован целый ряд товаров, которые они не могут купить онлайн.

«Второе — запустить часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком. Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее», — сказал Собянин.

Он добавил, что многие москвичи во время самоизоляции несколько месяцев просидели дома. Для таких людей важно получить возможность прогуляться по парку или пройтись по улице. При этом мэр отметил, что решение об отмене самоизоляции очень непростое. Шаги по ее отмене будут проходить в тестовом режиме.

В Москве зафиксировали 171 443 случая заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования 67 458 человек. По всей России выявили 370 680 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 142 208 человек.