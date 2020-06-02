Транспорт, салоны красоты и храмы. Какие ограничения снимут в Подмосковье 3 июня
Бани и SPA
Со среды, 3 июня в Московской области открываются бани, салоны красоты и парикмахерские, спа, массажные салоны и сауны площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом.
Также возобновить работу смогут компании по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и химчистки. Однако они должны соблюдать все правила для обеспечения безопасности посетителей, принятые ранее профильными ведомствами.
В указе сказано, что организации, оказывающие персональные услуги, могут открыться «не ранее 3 июня 2020 года».
Религиозные организации
Откроются для посещения религиозные организации. Эта мера была анонсирована накануне патриаршим наместником Московской епархии митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.
Верующим разрешили участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви (РПЦ) во внебогослужебное время.
Храмы были закрыты два месяца. Их просили не посещать даже на Пасху, так как это было опасно для здоровья прихожан в связи с эпидемией коронавируса.
При этом столичные храмы готовы открыть свои двери для горожан уже в эту субботу, 6 июня. Об этом заявили в РПЦ.
«В субботу, 6 июня, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — говорится в сообщении.
Мусульмане в России также были вынуждены праздновать Ураза-байрам дома, не посещая мечети. Накануне первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов сообщил, что Московскую соборную мечеть в тестовом режиме откроют для верующих 1 июня.
Транспорт и культура
С 3 июня в Подмосковье также разрешается оплата банковскими картами при проезде на транспорте.
В постановлении также упомянули библиотеки и кинотеатры. Они должны будут уведомить региональный Минкульт о готовности к открытию и также обеспечить безопасность посетителей.
«Возобновление деятельности объектов в сфере деятельности библиотек и показа кинофильмов допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере деятельности библиотек и показа кинофильмов в адрес Министерства культуры Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года — для организаций, осуществляющих деятельность библиотек, по показу кинофильмов, и не ранее 3 июня 2020 года — для организаций, осуществляющих деятельность по производству кинофильмов».