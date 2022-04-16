В школах Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» собрали более 100 тонн гумпомощи для Донбасса

Более 100 тонн гуманитарной помощи удалось собрать всего за неделю в рамках акции «Доброе дело», которую предложили школьники Подмосковья и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сегодня из Домодедова в Донбасс отправили первую партию груза для жителей ЛНР и ДНР, рассказала «360» министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что сбор гумпомощи в регионе начался еще 24 февраля, в области работают 130 пунктов сбора. За все время удалось собрать почти тысячу тонн продуктов питания, медикаментов, детского питания.

«Но помощи много не бывает. Поэтому здорово, что наши подмосковные школьники инициировали такую классную акцию. И вот уже за неделю она обрела общеобластной характер. Ребята собрали по всей Московской области более 100 тонн гумпомощи. Конечно, никто не может оставаться в стороне, нужно делать добрые дела, нужно помогать тем, кто сейчас в беде», — сказала Швелидзе.

Министр добавила, что сегодня принесла продукты питания, сладости и предметы личной гигиены, чтобы внести свою лепту в общее дело.

«Огромное спасибо нашим ребятам за такую добрую акцию, за доброе дело, за то, что ни делают это от чистого сердца с чистой душой и совестью. Огромное спасибо нашим жителям, которые также принимают участие в сборе гумпомощи», — добавила она.

Швелидзе отдельно поблагодарила волонтеров, которые трудятся в пунктах сбора и в домодедовском распределительном центре, куда стекается гумпомощь со всего региона. Сегодня первая фура с грузом в 20 тонн уехала в Донбасс.

В пунктах сбора помощи в Подмосковье принимаются продукты питания, детское питание, товары по уходу за детьми и лежачими больными, средства личной гигиены, душевые и постельные принадлежности, одноразовая посуда, бытовая техника, игрушки, книги, канцтовары.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поблагодарил всех участников акции «Доброе дело» и предложил присоединиться к ней уполномоченных по правам ребенка в других регионах страны.