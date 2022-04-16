Акция «Доброе дело», которую организовали дети Подмосковья и поддержал губернатор Андрей Воробьев, для помощи жителям ДНР и ЛНР стартовала в школах региона в минувший вторник, но уже к субботе удалось собрать 130 тонн гуманитарной помощи, сообщил «360» зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Он отметил, что посетил Донбасс на прошлой неделе и во многих городах особенно остро обстоит ситуация с питьевой водой.

«Я был в Донбассе на прошлой неделе, посмотрел, какая ситуация в Мариуполе, в городах Запорожской области, которые недавно были освобождены. Конечно, людям нужна помощь, причем срочно. Они жили своей обычной жизнь, как мы, буквально совсем недавно и вдруг все резко поменялось. Не хватает буквально всего, не хватает питьевой воды, продуктов питания медикаментов, средств личной гигиены», — сказал он.

Вопрос с одеждой, по его словам, даже отходит пока на второй план, потому что те, у кого квартиры или дома остались целы, все-таки не испытывают в ней сильной необходимости. Самая острая ситуация с водой, подчеркнул Духин.

Источник фото: телеканал «360»

«С водой все будет постепенно организовано на месте при помощи скважин, фильтров, водовозок и так далее, а вот продукты, особенно те, которые долго хранятся, средства личной гигиены нужно привозить и, конечно, отрадно, что все так живо отреагировали на акцию, которую инициировал губернатор Московской области „Доброе дело“», — добавил зампред правительства.

Духин отметил, что акция началась только во вторник, а уже сегодня собрано практически 130 тонн гумпомощи. В субботу заканчивается погрузка первой фуры на складе в Домодедове. В понедельник начнется загрузка второй фуры, затем третьей. И доставка будет поставлена на поток.

«Мы стараемся делать, так чтобы внутри каждой фуры стояли паллеты, и можно было оперативно и быстро сформировать индивидуальные наборы и осуществлять раздачу гумпомощи прямо с самой фуры. <…> Чтобы человек мог быстро взять это, быстро воспользоваться, а фура могла вернуться за новой партией», — пояснил он.

По словам Духина, гуманитарная ситуация в городах очень разная. Те населенные пункты, которые ближе к Донецку, в них ситуация более приемлемая. В Мариуполе ситуация очень сложная, в северных городах ДНР, которые только были освобождены или в ближайшее время будут освобождены ситуация особенно тяжелая. Это будет учитываться при отправке груза.

«Мы видим, что отклик очень искренний. На коробках — детские рисунки. <…> Мы видим, что все это делают по велению сердца, есть искреннее желание. Дети обсуждают вместе с родителями в семьях. И хотя сегодня выходной день — склад полный», — сказал Духин.

Он добавил, что тоже хотел помочь жителям и привез детское питание и супы быстрого приготовления.

Источник фото: телеканал «360»

«Я привез детское питание, в том числе баночки с безлактозным питанием. У меня мой младший ребенок с непереносимостью лактозы, я знаю, что это большая проблема и для детей, и для матерей, когда не можешь такое питание найти. Надеюсь, что оно найдет именно тех детей, которым это нужно. И еще сухие супы, потому что это в маленьком объеме, что легко растворить и получить питательный обед», — пояснил собеседник «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уполномоченных по правам ребенка во всей России принять участие в акции «Доброе дело».