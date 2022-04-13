Регионам России предложили подключиться к подмосковной акции «Доброе дело»

Уполномоченным по правам ребенка во всей России следует принять участие в акции «Доброе дело». Таким образом можно помочь жителям Донбасса. Такое мнение губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил во время открытия форума уполномоченных по правам ребенка в Красногорске.

Воробьев отметил, что совсем недавно в Подмосковье стартовала акция «Доброе дело». Она призвана помочь жителям Донбасса. Россияне, по его словам, не могут остаться в стороне от того, что сейчас происходит на территории ДНР и ЛНР.

«Каждый из нас пережил достаточно много. Но согласитесь, то, что происходит сегодня там, не может сделать нас безучастным. Как можешь не участвовать в том, чтобы помочь старикам, молодым деткам. Это „Доброе дело“, акция, которую мы начали, наша задача сделать ее масштабной», — отметил он.

Принять участие в этой акции, по словам губернатора Подмосковья, может любой желающий. Однако наиболее важным моментом является то, чтобы желание помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, исходило от души. Московская область уже направила в Донбасс порядка 20 тонн гумпомощи, добавил он.

«Мы ставим более амбициозные задачи. Может, эту тему сегодня тоже надо обсудить, чтобы вы в своих регионах тоже [подключились], чтобы это была командная, совместная работа», — предложил он.

Недавно подмосковных школьников из гимназии им. Примакова посетил блогер Влад Кобяков. После встречи с ним дети предложили провести акцию «Доброе дело». Она заключается в том, чтобы собрать гумпомощь для жителей ДНР и ЛНР. На акцию уже откликнулись ученики из разных городов области. Дети рисуют рисунки о мире, добре и дружбе. Все это направляют вместе с гуманитарным грузом в Донбасс.