Гуманитарную помощь для Донбасса собрали в Реутове

В Реутовском индустриальном парке «Строй Парк» собрали гумпомощь для Донбасса. К акции присоединились арендаторы складов и предприниматели.

Источник фото: телеканал «360»

«Как только началась специальная военная операция, как только мы увидели, как наши жители в Донбассе, русские люди, нуждаются в помощи, мы решили мобилизовать наши усилия, поднять патриотический дух и заняться тем, чтобы собрать гуманитарную помощь. И как-то отозваться, как-то помочь, сделать что-то доброе для страны, для отечества», — сказал директор индустриального парка «Строй Парк» Радик Сусанян.

Источник фото: телеканал «360»

В индустриальном парке собрали более 20 тонн самого важного и необходимого груза — крупы, макаронные изделия, сладости, средства личной гигиены и многое другое.

И это не единичная акция. Реутов одним из первых в регионе откликнулся на человеческую беду и выделил два склада, чтобы хранить и собирать гуманитарную помощь. Для доставки груза в Ростовскую область машины предоставила компания «Первая линия».

Источник фото: телеканал «360»

«Все стараются помочь, чем возможно. Также у нас в городе есть несколько пунктов в центральной части на базе Фонда социальной поддержки населения, где жители непосредственно приносят гуманитарную помощь, кто что может, также на базе общественной палаты. Потом эта вся продукция поступает на склады и отправляется в фурах», — сказала заместитель главы администрации г. о. Реутов Анастасия Гайлиш.

В пунктах приема сбор гуманитарной помощи будет продолжен.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за сбор гумпомощи для беженцев.