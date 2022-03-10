Жители Одинцова собрали более 2,5 тонны гумпомощи для Донбасса

Ресурсный центр в Одинцове организовал помощь для беженцев Донбасса. С помощью местных жителей уже удалось собрать порядка 2,5 тонны вещей и продуктов. Сборами занимаются 16 волонтеров, большинство из которых — школьники.

По словам волонтеров, телефон в центре начинает звонить уже с самого утра. Вопрос у всех один: чем можно помочь беженцам с Донбасса. В центре организован пункт сбора гуманитарной помощи. Сюда люди приносят товары первой необходимости. Главное условие — вещи должны быть новыми. В основном это хозяйственные и канцелярские товары, игрушки, средства гигиены. К акции подключились и местные школы.

В центре посменно трудятся около 16 человек. Большинство волонтеров — школьники, помогать они приходят только после занятий. На днях пообщаться с ребятами приехал глава округа Андрей Иванов.

За время работы центра волонтерам удалось собрать более 2,5 тонны гуманитарной помощи. Ее направляют в распределительные центры в Волоколамск, Коломну, Домодедово и Реутов. Все желающие помочь могут приносить вещи по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, 38. Прием работает в будние дни, с 10:00 до 18:00.

Полный список необходимых товаров можно найти на сайте volontermo.ru.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за сбор гуманитарной помощи для беженцев. По его словам, всего за пять дней удалось собрать более 400 тонн полезных грузов.