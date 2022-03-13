МЧС России за два дня доставило в Донбасс свыше 330 тонн гумпомощи

Российские спасатели за два дня доставили жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в МЧС России, передало РИА «Новости».

Гуманитарную помощь 11 и 12 марта доставили тремя колоннами МЧС в районы Украины и Донбасса с наиболее сложной обстановкой. Для доставки груза гумпомощи общим весом свыше 330 тонн задействовали 42 единицы техники Донского и Ногинского спасательных центров.

Грузы с гуманитаркой ежедневно собирают в Ростовской и Белгородской областях, а также в Крыму. Это продукты питания и предметы первой необходимости. Транспортировку осуществляют в соответствии с международным законодательством.

Безопасность движения колонны обеспечили при содействии Минобороны и Росгвардии.

Ранее МЧС России доставило 36 тонн гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области Украины. Помощь получили более трех тысяч человек.

Ранее в подмосковной Дубне организовали штаб по сбору гумпомощи для беженцев из ЛДНР. Перед этим в Одинцове собрали для переселенцев более 2,5 тонны продуктов и вещей.