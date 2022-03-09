«Помогают и ребятишки, и взрослые». Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, волонтеров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Он выступил на заседании с заместителями правительства Подмосковья.

«Большая работа на прошлой неделе и в выходные была развернута нашими волонтерами, предприятиями. Развернута безвозмездно — хочу это отметить и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, он очень востребован. Очень приятно, что люди самых разных возрастов, и совсем ребятишки, и взрослые, приносят все то, что востребовано и необходимо людям, которые находятся в сложной ситуации».

По словам Воробьева, груз уже отправлен в Донецкую и Луганскую народные республики — туда, где такая помощь «очень нужна и смягчает все проблемы, которые там, безусловно, сейчас существуют».

Глава Подмосковья заявил, что работа по сбору гумпомощи продолжится. По его словам, в Московской области 130 мест, где можно ее оказывать.