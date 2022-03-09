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    09 марта 2022, 14:21

    «Помогают и ребятишки, и взрослые». Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

    Глава Подмосковья Воробьев поблагодарил жителей за сбор гумпомощи для беженцев

    Анастасия Аброськина, Оксана Кириллова

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, волонтеров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Он выступил на заседании с заместителями правительства Подмосковья.

    «Помогают и ребятишки, и взрослые». Жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

    «Большая работа на прошлой неделе и в выходные была развернута нашими волонтерами, предприятиями. Развернута безвозмездно — хочу это отметить и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, он очень востребован. Очень приятно, что люди самых разных возрастов, и совсем ребятишки, и взрослые, приносят все то, что востребовано и необходимо людям, которые находятся в сложной ситуации».

    По словам Воробьева, груз уже отправлен в Донецкую и Луганскую народные республики — туда, где такая помощь «очень нужна и смягчает все проблемы, которые там, безусловно, сейчас существуют».

    Глава Подмосковья заявил, что работа по сбору гумпомощи продолжится. По его словам, в Московской области 130 мест, где можно ее оказывать.