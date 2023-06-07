Подмосковье 07 июня 2023, 17:52 Губернатор Воробьев: свыше 180 парков откроют в Подмосковье в 2023 году Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 новых парков в Подмосковье

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Парки продолжат открывать и благоустраивать в Подмосковье. В этом году жителям станут доступны еще более 180 пространств, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного в обращения.

Для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей. Так, недавно в Подмосковье прошел опрос, участники которого оценили парки и предложили свои идеи по их развитию. Его прошли свыше 233 тысяч человек.

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«Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал он.

Он добавил, что важно наполнять парки тем, что радует посетителей и позволяет им проводить там больше времени. Это кафе, творческие и спортивные мероприятия.

Ранее губернатор заявил о важности партнерства в развитии Подмосковья. Он отметил, что такой подход позволяет сокращать сроки строительства новых школ, детских садов и других социальных учреждений.

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