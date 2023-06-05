Важное 05 июня 2023, 13:05 «Огромный интерес». Воробьев подвел итоги опроса о благоустройстве парков в Подмосковье Губернатор Подмосковья подвел итоги опроса о благоустройстве парков

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Опрос о благоустройстве парков в Подмосковье показал большой интерес со стороны жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Около 72 тысяч человек приняли участие офлайн — на бумажных носителях — благодаря волонтерам, а еще 133 тысячи проголосовали онлайн.

«Наша инициатива, что очень приятно, вызвала огромный интерес неравнодушных граждан. <…> На бумажных носителях в парках проголосовали 70-72 тысячи жителей, а 133 тысячи — в телефонах на „Доброделе“», — рассказал губернатор.

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Он поблагодарил волонтеров, которые на протяжении всех четырех дней голосования работали в парках и общественных местах Подмосковья, помогая жителям принять участие в опросе.

Я хочу поблагодарить наших волонтеров. Несмотря на холодные субботу и воскресенье, 500 ребят и девчат работали в парках. Андрей Воробьев

По его словам, сейчас специалисты обрабатывают информацию.

«Но очевидно, что такая обратная связь, ответы на и мелкие вызовы, и на вопросы безопасности, и на другие предложения являются, безусловно, важными для нас», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он добавил, что теперь задача — обеспечить перемены, зная, каких именно изменений ждут жители.

«Я очень надеюсь, что и в части общественных территорий, и в части благоустройства городов мы сможем обеспечить перемены, зная, что все живут этим, переживают, хотят, чтобы города менялись, были комфортными», — отметил губернатор.

Опрос продлился с 1-го по 4-е июня. В нем участвовало 125 общественных территорий в 60 городских округах.

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