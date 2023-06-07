Подмосковье 07 июня 2023, 12:39 Андрей Воробьев заявил о важности партнерства в развитии Подмосковья Глава Подмосковья Воробьев призвал ориентироваться на мнение жителей в развитии региона Пресс-служба губернатора Московской области

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Успешный результат любой работы во многом зависит от партнерских отношений. Важно выстроить конструктивный диалог с руководством и соседями, чтобы получить поддержку всем своим предложениям. Об этом во время выступления в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что предложения и инициативы от Подмосковья получили поддержку президента России Владимира Путина, а также федерального правительства. Партнерские отношения с Москвой помогли реализовать множество различных проектов. В том числе истории дольщиков, развития дорог и транспорта, организации парков и модернизации ЖКХ.

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«Мы второй регион по числу жителей, и растем быстрее всех в стране — за 10 лет нас стало больше на один миллион 600 тысяч человек. Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. И это требует современных и умных подходов, профессиональных исполнителей», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье сроки строительства школ и больниц сократились, дорожные объекты сдают с опережением. Важно, чтобы так происходило во всех важных для жителей сферах, подчеркнул глава Подмосковья.

«Когда такой подход разделяет вся команда, тогда мы можем досрочно сдавать школы и детские сады, тротуары, дороги и все, что имеет значение для человека», — отметил он.

Андрей Воробьев поблагодарил свою команду за то, что она берет на вооружение все новое, что дает качественный результат.

«В своем отчете я бы хотел обратить внимание, какой эффект дают умные технологические решения. Запись в школы, получение лекарств. Все то, что, казалось бы, стоит совершенно других денег. Но ценность для человека, удобство — это является очень чувствительным и важным», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он пояснил, что власти региона понимают, как построить детский госпиталь за 20 миллиардов рублей или медицинский центр в Балашихе, который строит 50 миллиардов рублей. Но намного важнее сделать так, чтобы жителям стало удобно ими пользоваться. В этом помогают современные технологии.