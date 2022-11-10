Важное 10 ноября 2022, 08:42 Губернатор Воробьев пообещал добровольцам СВО из Подмосковья решить вопросы с выплатами

Читать 360tv в

После того как добровольцев законодательно приравняли к военнослужащим по контракту, льготы и выплаты стали для них равнозначными. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками СВО из Подольска — сыном и отцом, которые отправились на СВО по личному решению, и пообещал помочь с получением положенных денежных довольствий. Беседа проходила в эфире радио Sputnik.

«Я приехал с военным комиссаром Подмосковья, чтобы, если какие-то нерешенные вопросы по выплатам остались, уделить внимание», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Реклама

По словам губернатора, в семье Башкиных сразу два героя. Сын Тимур ушел добровольцем на передовую в конце марта. Он долго не появлялся на связи, и вслед за ним на фронт отправился его отец Игорь.

Реклама

К осени мужчины вернулись домой. Они проходят реабилитацию, но вновь готовы отправиться на передовую.

Очень важно, чтобы добровольцы, если есть вопросы, смогли обращаться в военкоматы и на наши прямые линии. С каждым давайте будем разбираться как по выплатам, так и по наградам, реабилитации Андрей Воробьев.

Общаясь с семьей добровольцев, губернатор узнал, что мужчины получили не все положенные им выплаты. Когда они уходили, на региональном уровне еще не установили денежное довольствие в200 тысяч рублей. Кроме того, появилась президентская выплата в 195 тысяч рублей.

Героев попросили написать заявления, которые обработают, чтобы они получили положенную поддержку.

Наша задача, чтобы системно вопросы решались. У нас большое количество добровольцев — ребят, которые призваны, и все вопросы важно совместно решать, системно Андрей Воробьев.

Военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов напомнил, что с ноября добровольцев законом приравняли к военнослужащим по контракту.