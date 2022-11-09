Губернатор Подмосковья наградил добровольца СВО из Подольска медалью «За отвагу» | 360°

Важное 09 ноября 2022, 11:29 Губернатор Подмосковья наградил добровольца СВО из Подольска медалью «За отвагу»

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Сразу двое мужчин в семье Башкиных из Подольска ушли добровольцами на спецоперацию весной — отец и сын. Оба героически исполнили долг и вернулись домой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил главе семьи Игорю Башкину президентскую награду — медаль «За отвагу».

Первым в зону специальной операции отправился сын — Тимур. Ранее он проходил срочную службу в ВДВ.

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С ним долго не было связи, и вслед за своим сыном на передовую ушел его отец Игорь. Ему 58 лет, но это не остановило мужчину.

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Меня, как и моих коллег, мою команду поразила ваша история. Тимур первым ушел добровольцем, а отец не смог усидеть дома и отправился следом за ним. Знаю, что вы прошли Афганистан и сына достойного воспитали Андрей Воробьев.

Игорь командовал четвертым взводом роты добровольческого отряда «Барс-16». В июле получил контузию и героически вернулся домой.

Тимур воевал на Херсонском направлении в числе бойцов подразделения «Гром». В августе был контужен, получил множество осколочных ранений и после лечения в госпиталях вернулся домой.

«Сейчас мужчины дома и проходят реабилитацию после ранений, но говорят, что готовы снова идти в бой, когда позволит здоровье. Вручили главе семейства от президента медаль», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что героизм Тимура тоже, он уверен, будет отмечен по достоинству.

Сегодня приехал, чтобы узнать, как вы себя чувствуете, какое дополнительное внимание необходимо тем, кто находится на передовой

По словам губернатора, все мобилизованные из Подмосковья получат необходимое новое снаряжение, технику, оптику, продукты. К этой работе привлекли и предпринимателей, и волонтеров, и неравнодушных жителей.

«Мы стараемся максимально оказывать содействие. Это выплаты, обмундирование и, конечно, забота о семьях», — подчеркнул губернатор.

В понедельник, 7 ноября, губернатор сообщил, что все мобилизованные из Подмосковья получат выплаты до конца недели.