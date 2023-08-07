Подмосковье 07 августа 2023, 12:31 Губернатор Воробьев отметил усиление безопасности мест отдыха в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев: нужно уделить максимум внимания безопасности мест отдыха Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил коллег за обеспечение безопасности мест отдыха в регионе. Работу в этом направлении необходимо продолжать. Поручение прозвучало на еженедельном совещании с зампредами.

«Очень важно обеспечивать безопасность [в местах отдыха]. <…> Хочу коллег поблагодарить и обратить внимание [на необходимость] и в дальнейшем уделять максимальное внимание безопасности», — отметил глава Подмосковья.

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Губернатор Воробьев констатировал, что в работе задействованы команды МВД и МЧС. Он подчеркнул, что в летние месяцы в хорошую погоду подмосковные парки и другие места отдыха собирают «огромное количество жителей».

На днях стало известно о появлении новых мест отдыха в Московской области. В Подольске после ремонта открыли бульвар 65-летия Победы, в парке Толстого в Химках появились спортплощадки с роллердромом и скейт-парком. В Сергиево-Посадском городском округе собираются благоустроить Центральную площадь Хотьково.