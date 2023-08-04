Подмосковье 04 августа 2023, 14:31 Новые места отдыха обустроят на Центральной площади в Хотькове Министерство благоустройства Московской области

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Центральную площадь города Хотьково благоустроят в Сергиевом Посаде. Территория выиграла во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, Сергиев Посад не в первый раз стал победителем конкурса. Ранее там обустроили набережную Келарского пруда, площадь Пухова и бульвар Кузнецова.

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«В ближайшие два года мы реализуем прогулочный маршрут „Дружба поколений“. Победа Хотьково — закономерный результат работы, которую мы проводим. Это город с богатой историей и хорошим туристическим потенциалом, поэтому нам важно создать здесь благоустроенное пространство, удобное как для жителей, так и для гостей города. На реализацию этого проекта получен грант в размере 90 миллионов рублей. В следующем году мы начинаем работы», — сообщил глава министерства Михаил Хайкин.

Торговая площадь находится на пересечении улиц Михеенко, Майолик и Ленина. Рядом расположены торговые центры, а также культурные и административные объекты. Благоустройство проведут на площади 1,9 гектара.

Сейчас территория используется как место парковки и торговли. После благоустройства там появится парадная площадь, мемориальное пространство, арт-объекты и сменная выставка. Там будут проводить культурные мероприятия и выставят элементы кудринской резьбы, характерной для Хотьково. Узоры будут присутствовать и на малых архитектурных формах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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