Подмосковье 04 августа 2023, 17:10 Скейт-площадку и роллердром открыли в парке Толстого в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новые спортивные площадки открыли в парке Толстого в Химках. Там появились роллердром с памп-треком и скейт-парк, а также столы для настольного тенниса.

«Реконструкция парка Толстого — масштабный проект. Он согласован и дополнен пожеланиями самих химчан. В рамках первого этапа уже благоустроили 12 гектаров. Завершить все работы планируем осенью 2024 года», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Модернизация парка Толстого началась в 2022 году. Там обновили тропы, сделали велодорожки, установили детскую площадку, веревочный парк, скалодром и новый забор.

Весной открылось 50-метровое колесо обозрения и заработал сухой фонтан с подсветкой: кажется, будто вода бьет из-под земли.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Вторым этапом реконструируют смотровую площадку. Она будет с ударопрочным ограждением из стекла, также там обустроят зону отдыха. На пляже появятся металлические пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, на побережье канала имени Москвы появится место для тихого отдыха с деревянным настилом, гамаками и качелями. Дети смогут играть на площадке с песком и водой. Также на пляже появятся волейбольная и воркаут-площадки, душевые кабины и раздевалки.

Глава Химок Дмитрий Волошин напомнил, что в округе также облагородят парки «Яковлево», «Экоберег», «Подрезково», Барашкинский пруд, набережную «Васко да Гама», а также скверы «Юбилейный» и «Юность».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе реконструируют более 180 парков. Он посетил Фрязинский лесопарк, который благоустроят к 15 августа.

«Мы постарались учесть все пожелания жителей при проектировании. Здесь будут дорожки, велосипедные и лыжные маршруты, игровые площадки для детей, на площади — сцена и амфитеатр, для любителей спорта — воркаут-зона и настольный теннис. За два года реализации программы „Парки в лесу“ мы модернизировали 17 лесопарков. В программе на этот год — девять объектов», — заявил губернатор.

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