Подмосковье 06 августа 2023, 16:43 Бульвар 65-летия Победы в Подольске открыли после благоустройства Министерство благоустройства Московской области

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Бульвар 65-летия Победы в Подольске торжественно открыли после ремонта. Как сообщили в Министерстве благоустройства Московской области, для жителей обновили пешеходную зону на участке от улицы Академика Доллежаля до начала микрорайона Кузнечики.

«Тут появились детская и спортивная площадки, места для отдыха. Мы надеемся, что жители оценят нашу работу и бульвар станет еще одной точкой притяжения для них», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин

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Концептуальная разработка проекта благоустройства бульвара 65-летия Победы связана с военно-патриотической тематикой. Для любителей здорового образа жизни на территории установили спортивную площадку с тренажерами и теннисным столом.

Также на общественном пространстве уложили пешеходные дорожки и оборудовали перголу, скамейки, урны, современное освещение и камеры видеонаблюдения. Кроме того, специалисты дополнительно озеленили бульвар, высадив деревья, кустарники и посевной газон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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