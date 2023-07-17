Подмосковье 17 июля 2023, 14:22 Губернатор Подмосковья выдвинул Алексея Гержика на пост зампреда транспортного блока Андрей Воробьев предложил министру Гержику занять пост зампреда транспортного блока Пресс-служба губернатора Московской области

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Транспортному блоку в правительстве Подмосковья предстоит решить много важных задач, которые важны для социального и экономического благополучия региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выдвинул на пост зампредседателя правительства министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика и поручил провести масштабную работу.

«Мы проделали большой путь по введению этого очень важного для качества жизни, для жизни любого региона направления. Эффективность работы в этом блоке может дать как огромный социальный, так и экономический эффект», — сказал он.

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Андрей Воробьев напомнил, что ежегодно из бюджета Московской области выделяли значительные средства для льготников, которые по региональному законодательству ездили на транспорте бесплатно. Губернатор заявил, что это важно для семейного бюджета, благополучия старшего поколения, студентов и детей.

Он предложил рассмотреть кандидатуру Алексея Гержика на должность заместителя председателя правительства в ранге министра, связанного с транспортом. Андрей Воробьев надеется, что он выведет работу на новый уровень.

«Рассчитываю, что вы и команда, которую еще нужно собрать, внедрит все самые современные мероприятия, которые позволят нам обеспечить эффективность работы транспортного блока», — сказал глава Подмосковья.

Льготники в Московской области получили возможность оплачивать проезд на пригородных поездах Центральной пригородной пассажирской компании бесконтактным способом. С начала года им воспользовались больше 17 миллионов раз.