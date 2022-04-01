Почти 3 млрд рублей выделят за проезд льготников на коммерческих маршрутах в Подмосковье

Перевозчикам общественного транспорта Подмосковья выделят из бюджета региона более 2,9 миллиарда рублей для компенсации за льготный проезд жителей области на коммерческих маршрутах. Доходы за проезд льготников смогут оформить 117 перевозчиков.

«С января этого года на всех коммерческих автобусных маршрутах подмосковных перевозчиков стали предоставлять бесплатный проезд и льготы по соцкарте Московской области. Чтобы компенсировать недополученные доходы за предоставленные льготы и скидки, перевозчикам из бюджета региона в этом году направят порядка 2,9 миллиарда рублей. Выплаты субсидии за прошлые месяцы уже начались. Оплата выпадающих доходов является еще одной своевременной мерой поддержки перевозчиков», — отметила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

Размер выплат за январь оценивается в 175 миллионов рублей. Для получения средств перевозчикам нужно предоставить в Минтранс области финансовую документацию о количестве пассажиропотока и заполненное соглашение, которое можно скачать на официальном сайте.

Всего в Подмосковье проживает более одного миллиона льготников. С января 2022 года на всех коммерческих маршрутах Подмосковья стал доступен бесплатный проезд по соцкарте Московской области и льготный проезд по «Стрелке» — скидка от 7 до 35%, «Стрелке учащегося» — от 50% до 99%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее распорядился повысить зарплату водителям «Мострансавто», работающим в Московской области.