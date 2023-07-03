Подмосковье 03 июля 2023, 17:58 Пассажиры ЦППК оформили билеты бесконтактным способом 17 миллионов раз с начала года АО "Центральная ППК"

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Функция быстрого прохода появилась на станциях ЦППК, которые оборудованы турникетами и валидаторами, в 2021 году. По ней совершается свыше 60% всех льготных поездок. Это на 6,7% больше, чем прошлом году.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, бесконтактный способ оплаты действует на 208 областных станциях. С начала года им воспользовались свыше 17 миллионов раз.

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Всего за два года функцией воспользовались 59,3 миллиона пассажиров-льготников Подмосковья. Чаще всего этой прерогативой пользовались на Казанском направлении.

Как рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов, до 2021 года услуга быстрого прохода была доступна льготникам только на МЦД. Сейчас она охватывает почти 300 станций Москвы и региона.

«Благодаря ей пассажиры могут быстрее проходить на посадку к поездам ЦППК: больше не нужно покупать билет для каждой поездки — достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к турникету или валидатору для открытия и закрытия поездок», — сказал он.

Для проезда в электричке нужно иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявить их контролеру.

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