Воробьев рассказал о благоустройстве почти 800 народных троп Подмосковья

В Подмосковье благоустроили 90 новых народных троп. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, это дороги, появившиеся в местах, где жителям удобно сокращать путь к остановкам или, например, больницам. Чтобы маршруты были безопасными, их облагораживают.

Благоустройство планируют завершить к концу сентября. В 37 округах улучшат еще 758 дорожек, отметил губернатор.

Программу «Народные тропы» в регионе запустили в прошлом году.

Смысл — обустроить дорожки, проложенные жителями, чтобы срезать путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура Андрей Воробьев.

По его словам, программа стала настолько востребованной, что ее расширили, а затем ей дали новое название — «Пешком».

«К октябрю сделаем более 750 маршрутов. Важно, чтобы все было комфортно и безопасно, в том числе путь до почты или магазина, поэтому программа опирается исключительно на запрос жителей, их предложения», — заключил губернатор Подмосковья.

Больше всего народных троп благоустроят в Балашихе — 86. Следом идут Орехово-Зуево, Щелково, Подольск и Серебряные Пруды.