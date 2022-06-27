Более 760 троп проложат в Подмосковье в рамках программы «Пешком»

Программа по созданию пешеходных коммуникаций стартует в Московской области.

Главное управление содержания территорий Московской области выделило на проект субсидию из бюджета Московской области. В 35 городских округах для удобства передвижения будет проложена 761 пешеходная дорожка.

«В прошлом году впервые была реализована программа по ремонту и созданию пешеходных коммуникаций. Она вызвала большой позитивный отклик у жителей региона. Такие объекты появились во дворах, а также соединили дворовые территории с социально значимыми объектами, школами, детскими садами, где жители чаще всего «прокладывали» их самостоятельно, тем самым нарушая визуальный облик и целостность зоны зеленых насаждений. Мы отметили потребности жителей и сделали из этого эффективное решение», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В текущем году продолжат реализовывать программу, названную гражданами «Народные тропы», рассказала Светлана Аипова.

«Мы даем ей имя — «Пешком». Мы хотим, чтобы проект был узнаваем, поэтому нарисовали два варианта логотипа и поинтересовались мнением у жителей в нашем телеграмм-канале. Таким образом, можно сказать, что жители принимают непосредственное участие в этой программе и теперь будут видеть у каждого места, где в плане есть такая пешеходная дорожка табличку с датой обустройства и логотипом, который выбрали сами, — добавила Светлана Аипова.

Наибольшее количество пешеходных дорожек предложили обустроить в городском округе Балашиха — 86, из них шесть будут вести к детским садам, пять — к школам, остальные — к автобусным остановкам.

82 пешеходных коммуникации появятся в деревнях городского округа Орехово-Зуево. Здесь 16 дорожек проведут к детским садам, две — к школам, 58 — к остановкам общественного транспорта.

В сельской местности городского округа Подольск появится 59 пешеходных зон. Семь дорожек подведут к школам и девять — к детским садам.

Много заявок также поступило из Щелкова. 66 социально значимых и расположенных во дворах пешеходных дорожек и дорожек внутри дворов многоквартирных домов планируют обустроить в Щелкове.

И еще 40 дорожек появится в городском округе Серебряные Пруды. Новые пешеходные участки сделают дворы и открытые пространства более комфортными, уютными для многих жителей Подмосковья.

Обустройство и ремонт пеших маршрутов планируют завершить в срок до 30 сентября.