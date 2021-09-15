Губернатор Подмосковья предложил способы сделать газ в домах безопаснее

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил вернуть в законодательство норму о мероприятиях по обеспечению безопасности в домах с газом или начать устанавливать в квартирах специализированные датчики.

На совещании с зампредом правительства Александром Новаком и первым зампредом Совфеда Андреем Турчаком Андрей Воробьев предложил ряд инициатив для ускорения программы соцгазификации. Он считает, что нужно компенсировать затраты за подвод газа к участку владельцам частных газопроводов, обеспечить возможность прокладывать газопроводы по территориям лесных массивов и объектов культурного наследия, чтобы рядом с такими местами люди не остались без газа.

«Еще один вопрос, который я хотел поднять, — это безопасность газового оборудования, его обслуживания. В 2006-м из законодательства были исключены мероприятия по обеспечению безопасности. Мы просим вернуть норму или рассмотреть возможность установления датчиков — сигнальных или перекрывающих поступление газа в случае несанкционированного открытия клапана, плиты или утечки», — сказал губернатор Подмосковья.

Андрей Турчак и Александр Новак поддержали инициативы Андрея Воробьева.

«У вас работает генштаб, возглавляемый вашим заместителем, но вы лично контролируете и, безусловно, это очень хорошо, потому что мы видим, что у вас идет большая работа по реализации задач, поставленных президентом.», — сказал Александр Новак.

Вы поставили вопрос про физические лица. Давайте этот вопрос проработаем. Я прошу Минэнергетики и другие заинтересованные органы власти в кратчайшие сроки проработать предложения, которые были озвучены губернатором Московской области. Александр Новак.

Он отметил, что председатель правительства Михаил Мишустин несколько дней назад подписал все необходимые подзаконные акты в целях исполнения поручения президента. Ключевая нормативная база для организации процесса ускоренной догазификации в регионах утверждена.

«В том числе, на мой взгляд, правильная позиция, правильное предложение, что техническое обслуживание и внутридомового, и внутриквартирного газового оборудования должны выполнять специализированные организации», — подчеркнул Новак.

Первый зампред Совфеда Андрей Турчак же отметил то, как в Московской области работают мобильные офисы для подачи заявок в программе. В них также можно узнать необходимую информацию по «Социальной газификации».

«Этот опыт очень правильный, это экономит людям силы и время. Хочу призвать все регионы брать его на вооружение. Нужно вести широкую информационную работу на местах, помогать людям, индивидуально подходить к каждой семье, которая хочет газифицироваться», — сказал Турчак.