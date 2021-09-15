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    15 сентября 2021, 12:42

    Турчак предложил распространить опыт Подмосковья по «Социальной газификации» на всю Россию

    Анастасия Аброськина, Анатолий Минкин

    Опыт Московской области по организации мобильных офисов «Социальной газификации» нужно взять на вооружение всем регионам. Это значительно экономит силы и время жителей. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на онлайн-заседании правительства и регионов по вопросам газификации.

    Турчак предложил распространить опыт Подмосковья по «Социальной газификации» на всю Россию

    Он напомнил, что всего в программу «Социальной газификации» попало более четырех миллионов домов и участков по всей стране. Более половины находится дальше 200 метров от газовых магистралей.

    «[В Подмосковье] заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе. Этот опыт очень правильный. Экономит людям силы и время. Хотел бы призвать все регионы брать его на вооружение. Надо вести широкую информационную работу на местах, помогать людям», — заявил Турчак.

    Он напомнил, что с инициативой провести ускоренную догазификацию населенных пунктов выступила партия «Единая Россия». Она обратилась к президенту, который поддержал эту идею.

    Турчак предложил распространить опыт Подмосковья по «Социальной газификации» на всю Россию | Изображение 1

    «Теперь подведение газа до границ земельных участков осуществляется для людей бесплатно», — напомнил первый вице-спикер Совета Федерации.

    Он подчеркнул, что «Единая Россия» во всех регионах закрепила представителей депутатского корпуса всех уровней, которые будут лично следить и отвечать за реализацию программы.

    Заместитель председателя правительства Александр Новак отметил, что «Мособлгаз» сейчас ведет большую работу по подключению более 100 тысяч потенциальных абонентов.

    «Московская область — это крупнейший регион, где более 100 тысяч потенциальных для газификации домовладений. Большая работа ведется „Мособлгазом“», — подчеркнул зампредседателя правительства.

    Турчак предложил распространить опыт Подмосковья по «Социальной газификации» на всю Россию | Изображение 2

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после объявления проекта «Социальной газификации» многие жители не поверили, что работы по доведению газа до участков будут полностью бесплатными, а платить за подключение дома придется намного меньше.

    «Как может то, что стоило раньше 700 тысяч рублей, миллион или полтора, стоить сейчас 80-150 тысяч максимум. Это максимальный пакет, куда входят плита, бойлер и все оборудование», — рассказал он.

    Андрей Воробьев отметил, что спрос на программу среди жителей очень большой. Заявки на единый договор отправили 76 тысяч человек, и их количество продолжает расти.

    Турчак предложил распространить опыт Подмосковья по «Социальной газификации» на всю Россию | Изображение 3

    «Таким образом, 300 тысяч человек, у которых нет газа в малых населенных пунктах, будут обеспечены газом», — подчеркнул он.

    Губернатор отметил, что на сегодняшний день газифицировано уже около двух тысяч домов. Работы идут с перевыполнением плана, поэтому требование президента о завершении программы до конца 2022 года выполнят.

    Глава Московской области рассказал о 12 мобильных офисах «Социальной газификации». Они приезжают в удаленные населенные пункты, чтобы ответить на все вопросы жителей.

    «Около 70 человек каждый день приходят в передвижной пункт. Это говорит о том, что ответы на вопросы, которые они там получают, очень важны человеку», — подчеркнул он.

    Турчак предложил распространить опыт Подмосковья по «Социальной газификации» на всю Россию | Изображение 4

    Глава Подмосковья отметил, что реализация проекта не должна оставлять каких-то вопросов у жителей. Для этого генеральный директор «Мособлгаза» еженедельно проводит брифинги, где рассказывает о ходе работ и отвечает на вопросы жителей.

    На заседании губернатор Подмосковья также внес предложения по совершенствованию законодательства в сфере газовых услуг. Они позволят эффективнее прокладывать новые трубы и сделать пользование газом безопаснее. Андрей Турчак и Александр Новак поддержали инициативы Андрея Воробьева.