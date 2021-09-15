Турчак предложил распространить опыт Подмосковья по «Социальной газификации» на всю Россию

Опыт Московской области по организации мобильных офисов «Социальной газификации» нужно взять на вооружение всем регионам. Это значительно экономит силы и время жителей. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на онлайн-заседании правительства и регионов по вопросам газификации.

Он напомнил, что всего в программу «Социальной газификации» попало более четырех миллионов домов и участков по всей стране. Более половины находится дальше 200 метров от газовых магистралей.

«[В Подмосковье] заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе. Этот опыт очень правильный. Экономит людям силы и время. Хотел бы призвать все регионы брать его на вооружение. Надо вести широкую информационную работу на местах, помогать людям», — заявил Турчак.

Он напомнил, что с инициативой провести ускоренную догазификацию населенных пунктов выступила партия «Единая Россия». Она обратилась к президенту, который поддержал эту идею.

«Теперь подведение газа до границ земельных участков осуществляется для людей бесплатно», — напомнил первый вице-спикер Совета Федерации.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» во всех регионах закрепила представителей депутатского корпуса всех уровней, которые будут лично следить и отвечать за реализацию программы.

Заместитель председателя правительства Александр Новак отметил, что «Мособлгаз» сейчас ведет большую работу по подключению более 100 тысяч потенциальных абонентов.

«Московская область — это крупнейший регион, где более 100 тысяч потенциальных для газификации домовладений. Большая работа ведется „Мособлгазом“», — подчеркнул зампредседателя правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после объявления проекта «Социальной газификации» многие жители не поверили, что работы по доведению газа до участков будут полностью бесплатными, а платить за подключение дома придется намного меньше.

«Как может то, что стоило раньше 700 тысяч рублей, миллион или полтора, стоить сейчас 80-150 тысяч максимум. Это максимальный пакет, куда входят плита, бойлер и все оборудование», — рассказал он.

Андрей Воробьев отметил, что спрос на программу среди жителей очень большой. Заявки на единый договор отправили 76 тысяч человек, и их количество продолжает расти.

«Таким образом, 300 тысяч человек, у которых нет газа в малых населенных пунктах, будут обеспечены газом», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день газифицировано уже около двух тысяч домов. Работы идут с перевыполнением плана, поэтому требование президента о завершении программы до конца 2022 года выполнят.

Глава Московской области рассказал о 12 мобильных офисах «Социальной газификации». Они приезжают в удаленные населенные пункты, чтобы ответить на все вопросы жителей.

«Около 70 человек каждый день приходят в передвижной пункт. Это говорит о том, что ответы на вопросы, которые они там получают, очень важны человеку», — подчеркнул он.

Глава Подмосковья отметил, что реализация проекта не должна оставлять каких-то вопросов у жителей. Для этого генеральный директор «Мособлгаза» еженедельно проводит брифинги, где рассказывает о ходе работ и отвечает на вопросы жителей.

На заседании губернатор Подмосковья также внес предложения по совершенствованию законодательства в сфере газовых услуг. Они позволят эффективнее прокладывать новые трубы и сделать пользование газом безопаснее. Андрей Турчак и Александр Новак поддержали инициативы Андрея Воробьева.