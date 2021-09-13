Власти Подмосковья предложили поменять законодательство ради безопасного газа в домах

В Подмосковье намерены внести корректировки в законодательство, чтобы увеличить безопасность в домах, где проведен газ. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он напомнил, что в сентябре в Московской области, Липецке и Екатеринбурге произошло несколько ЧП с газом. Жертвами стали 10 человек, более 30 пострадали.

«Московская область разбирает эту ситуацию. Мы начали заниматься ей в начале года. И у нас есть ряд предложений для корректировки федерального законодательства», — подчеркнул министр на брифинге по вопросу повышения безопасности обслуживания внутридомового газа и газового оборудования.

Источник фото: телеканал «360»

Одно из них — создание специализированной организации с единым договором на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«В одном доме сегодня мы можем встретить одновременно несколько обслуживающих организаций. То есть одна обслуживает внутридомовое газовое оборудование. И, в принципе, до трех организаций у нас сегодня встречается по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования», — отметил он.

Второе предложение касается возвращения платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в состав платы за содержание жилого помещения.

И третье представляет запрет на пользование жилым помещением в газифицированных домах, не оборудованных системой контроля загазованности. Его предлагается установить с 1 января 2023 года.

«Для этого нам необходимо необходимо внести изменения в две статьи Жилищного кодекса России. Такие предложения мы подготовили и направили», — заключил Самарин.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске прогремел утром 8 сентября. После этого в одном из подъездов обрушились второй, третий и четвертый этажи. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ. Погибли семь человек, 20 пострадали. Из дома были эвакуированы 170 жильцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа. Об этом он рассказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По словам главы региона, правительство области подготовило меры, чтобы предотвратить происшествия с газом в будущем.