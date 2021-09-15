Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно будет на «Госуслугах», а не только через офисы МФЦ. Об этом объявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Закон о бесплатном подведении газа до участков президент России Владимир Путин подписал 11 июня. Газификация пройдет в два этапа. Первый завершится в конце 2023 года, второй — до 2030 года.

Программа «Социальной газификации» предусматривает бесплатное доведение трубы до границы участка. Для подключения дома владельцу необходимо заключить комплексный договор.

В Московской области после запуска программы количество подключенных домов уже составило 1610. Полностью газифицированы 174 населенных пункта. Как рассказал генеральный директор компании «Мособлгаз», в неделю в регионе прокладывают по семь километров труб и подключают газ к 300 домам.

Жители Московской области могут подать заявку на бесплатное подведение трубы к своему участку или документы для оформления комплексного договора через стационарные или мобильные офисы «Социальной газификации». Там же можно получить еще 12 комплексных услуг, включая регистрацию дома, присвоение адреса и льготы.

Жители Московской области могут подать заявку на бесплатное подведение трубы к своему участку или документы для оформления комплексного договора через стационарные или мобильные офисы «Социальной газификации». Там же можно получить еще 12 комплексных услуг, включая регистрацию дома, присвоение адреса и льготы. Всего в регионе действуют 647 точек, куда владельцы домов могут обратиться за подключением. Также подать необходимые документы можно через сайт «Мособлгаза», Министерства энергетики Московской области или портал госуслуг.