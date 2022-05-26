Губернатор Подмосковья допустил возвращение ушедших иностранных компаний

Большинство иностранных компаний в Подмосковье продолжили работать, а те, которые ушли и остановили процесс, могут вернуться. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У меня была отдельная встреча с иностранными компаниями. Не буду называть их марки, имена. Но очевидно — все они хотят продолжать работать. И даже если, смею предположить, сейчас кому-то продают, нельзя исключать, что с обратным опционом, то есть с возможностью вернуться», — объяснил губернатор.

Воробьев напомнил, что в Московской области работало 186 зарубежных компаний. Там трудились около 100 тысяч человек, а регион получал под 50 миллиардов рублей налогов каждый год.

Он уточнил, что из всех компаний ушли четыре или пять, а еще девять приостановили процессы.

«Безусловно, те, кто продался — McDonald’s, Valio, OBI и „Стора Пакаджинг“, которая картон выпускала, — большинство из них находятся под общественным и политическим давлением. Но что касается экономических показателей — они точно у всех достойные, высокие. Поэтому мотивов уходить нет, но се ля ви, как говорят французские предприниматели, мы имеем то, что имеем. Очень надеюсь, что это все-таки возвратная история», — объяснил Андрей Воробьев.

По его словам, зарубежные компании всегда были визитной карточкой Подмосковья. Он выразил надежду на то, что они и дальше будут работать в регионе.

«Дело не в том, ходим ли мы в Starbucks и McDonald’s, а в том, какой эффект технологический, экономический дают нам эти компании, какое количество людей работает. В Подмосковье, наверное, самое большое представительство иностранных производств», — объяснил губернатор.

Некоторые из компаний пока еще не определились с выбором. Например Mercedes-Benz.

Не стоит горевать. Еще раз хочу акцент сделать: большинство компаний из 186 работает. Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях. Это для нас чувствительная остановка — 1,5 тысячи человек там работали Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что это успешное предприятие, в работе которого Подмосковье очень заинтересовано. Таких в регионе немало.

«Это современные, эффективные компании в разных локациях, городах Подмосковья. Люди, которые управляют компаниями, наши жители, владеют очень высокими компетенциями. И поэтому мы за все это переживаем», — рассказал Воробьев.

Он заключил, что даже несмотря на то, что многие компании продолжают платить зарплаты, это недостаточное утешение, поскольку у людей, которые работали, «все-таки не входит в жизненные планы просиживание на диване».