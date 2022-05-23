Вывески и логотипы ресторанов McDonald’s начали демонтировать. Вместо них рабочие ставят зеленый профнастил. Это связано с тем, что ресторанная сеть начнет работать в России под новым названием и не сохранит свою фирменную желтую букву «М».

Пользователи соцсетей заметили, как вывески и логотипы McDonald’s начали демонтировать. Одним из городов, где решили избавиться от известного логотипа, стали Химки. На кадрах видно, как специалисты с помощью крана снимают с вывески желтую букву «М».

На другом видео из Химок специалисты полностью снимают надпись «Макдональдс» с крыши ресторана.

По данным Telegram-канала Mash, помимо фирменной желтой буквы М рабочие демонтировали и другой брендинг ресторанной сети. Вместо логотипов ставят зеленый профнастил.

Демонтаж связан с тем, что компания продает свой бизнес в России одному из франчайзи. По условиям сделки, партнер получит все ресторанное портфолио сети и будет развивать его под новым брендом.

Все сотрудники McDonald’s останутся на своих рабочих местах минимум на два года. Большая часть поставщиков останется прежней.

По словам гендиректора аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, к концу июня или началу июля рестораны McDonald`s могут открыть в России под новым брендом.

Демонтировать вывески McDonald’s начали еще в марте. В Санкт-Петербурге еще до того, как компания официально приостановила свою работу в России, с одного из ресторанов сняли вывеску.

Жители Астрахани так же заметили в марте, как специальная техника убрала вывеску сети фастфуда недалеко от городского ЦУМа, написала газета «Аргументы и факты».

В конце марта вывеска «McDonald’s» исчезла с фасада здания около станции метро «Пушкинская» в Москве. Именно на это месте в столице открылось первое заведение известного американского фастфуда. Внимание на это обратил блогер Илья Варламов.

Демонтаж и новое название

Генеральный директор McDonald’s в России Олег Пароев заявил, что фирменная желтая буква «М» не будет присутствовать в новом бренде, под которым McDonald’s возобновит работу, написал ТАСС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник в ресторанном рынке, сообщила, что в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы Мс. При этом «М» останется фирменной. Источник утверждал, что материнская компания участвовала в разработке проекта, а названия блюд будут сильно напоминать классическое меню ушедшего McDonald’s. Американская компания якобы заключила сделку с возможностью выкупить бизнес спустя несколько лет.

Однако версию со сменой названия на Мс опровергли. По словам Пароева, желтая буква с большой вероятностью не будет использоваться в оформлении ресторанов как раньше. «М» будет явно указывать на принадлежность к McDonald’s. Название «Мс» тоже не рассматривается.

Все старые вывески будут в итоге будут демонтированы, поскольку новые предприятия не могут работать под старым брендом.

Ранее россиянам предложили выбрать название для нового бренда, которые отправили новому владельцу Александру Говору. Всего Минпромторг получил от россиян сотни вариантов. Среди них были «Гудбай Америка», «Здоровый кишечник» и «Сытый нищий».