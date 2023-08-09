Подмосковье 09 августа 2023, 15:34 Воробьев: поврежденную взрывом котельную проверят в Сергиевом Посаде Пресс-служба губернатора Московской области

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Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде задел котельную, прилегающую к цеху. Когда разбор завалов завершится, специалисты проверят ее состояние, чтобы у жителей не было перебоев в системах ЖКХ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Задело котельную, которая прилегает к цеху, где был взрыв. Сейчас, когда службы закончат работать, а там все оцеплено, мы убедимся, что она в рабочем состоянии. Люди спрашивали и беспокоятся, не будет ли каких-то перебоев», — подчеркнул Воробьев.

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Он добавил, что сейчас идет активная фаза работы оперативных служб и правоохранительных органов.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 52. Губернатор сообщил, что все жители получат необходимую заботу, помогут и тем, чьи квартиры задела ударная волна.

В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает, однако шестеро человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.