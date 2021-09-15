Гранты почти на 42 миллиона рублей получат 13 аграриев из Подмосковья

Лидерами конкурса на получение грантов «Агростартап» в Подмосковье стали 13 человек. Им перечислят в общей сложности 41,5 миллиона рублей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, в этом году на грант подали 61 заявку, а к участию допустили 34.

Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет шесть миллионов рублей.

Гранты будут выданы на реализацию проектов по разведению молочного скота, производству молока, выращиванию ягод, содержанию пчел, овец, коз и аквакультуры Сергей Воскресенский.

Такой грант предоставляют и на покупку земельных участков, строительство или ремонт помещений, покупку оборудования для производства.

Деньги выделяют на приобретение транспорта, посадочного материала и другие цели.