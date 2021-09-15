15 сентября 2021, 17:22
Гранты почти на 42 миллиона рублей получат 13 аграриев из Подмосковья
Лидерами конкурса на получение грантов «Агростартап» в Подмосковье стали 13 человек. Им перечислят в общей сложности 41,5 миллиона рублей.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, в этом году на грант подали 61 заявку, а к участию допустили 34.
Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет шесть миллионов рублей.
Гранты будут выданы на реализацию проектов по разведению молочного скота, производству молока, выращиванию ягод, содержанию пчел, овец, коз и аквакультуры
Сергей Воскресенский.
Такой грант предоставляют и на покупку земельных участков, строительство или ремонт помещений, покупку оборудования для производства.
Деньги выделяют на приобретение транспорта, посадочного материала и другие цели.