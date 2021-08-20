Подмосковные аграрии подали около 70 заявок на гранты

В Подмосковье завершился прием заявок на получение гранта «Агростартап». Их подали 68 человек.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, все заявки принимали на протяжении месяца — с 19 июля.

Больше всего заявителей планируют проекты по разведению крупного скота и производству сырого молока Сергей Воскресенский.

Кроме того, много заявок по выращиванию ягод, разведению пчел, производству меда.

«Интересом у заявителей в Подмосковье пользуются проекты, направленные на разведение мелкого рогатого скота — овец, коз», — отметил Воскресенский.

Конкурс запланировали провести в сентябре. Максимальный размер гранта «Агростартап» — шесть миллионов рублей. На эту поддержку в 2021-м выделили 42 миллиона рублей.