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    20 августа 2021, 15:52

    Подмосковные аграрии подали около 70 заявок на гранты

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье завершился прием заявок на получение гранта «Агростартап». Их подали 68 человек.

    Подмосковные аграрии подали около 70 заявок на гранты | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, все заявки принимали на протяжении месяца — с 19 июля.

    Больше всего заявителей планируют проекты по разведению крупного скота и производству сырого молока

    Сергей Воскресенский.

    Кроме того, много заявок по выращиванию ягод, разведению пчел, производству меда.

    Подмосковные аграрии подали около 70 заявок на гранты | Изображение 2

    «Интересом у заявителей в Подмосковье пользуются проекты, направленные на разведение мелкого рогатого скота — овец, коз», — отметил Воскресенский.

    Конкурс запланировали провести в сентябре. Максимальный размер гранта «Агростартап» — шесть миллионов рублей. На эту поддержку в 2021-м выделили 42 миллиона рублей.