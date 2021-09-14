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    14 сентября 2021, 09:42

    Подмосковные аграрии получили субсидии на 3,3 млрд рублей с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковных аграриев поддержали субсидиями на 3,3 миллиарда рублей с начала года. Это деньги, которые им выделили из федерального и областного бюджетов.

    Подмосковные аграрии получили субсидии на 3,3 млрд рублей с начала года | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, субсидии пойдут на посевные работы, производство молока, овощей, зерновых культур, ягод и не только.

    Кроме того, деньги направят на развитие ферм и поддержку племенного животноводства.

    Из федерального бюджета перечислили около 945 миллионов рублей, из областного — более 2,3 миллиарда

    Сергей Воскресенский.

    Всего на государственную программу агропромышленного комплекса Подмосковья в этом году выделили 5,6 миллиарда рублей.

    Ранее Воскресенский рассказал, что Подмосковье сохранило лидерство по производству сыра в России.