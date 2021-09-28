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    28 сентября 2021, 18:33

    Получателей гранта на развитие семейных ферм в Подмосковье выберут 29 сентября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Отбор проектов на грант для развития семейных ферм в Подмосковье пройдет 29 сентября. Жители подали шесть заявок. Максимальный объем такой поддержки составит 30 миллионов рублей.

    Получателей гранта на развитие семейных ферм в Подмосковье выберут 29 сентября | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, средства получит глава фермы, включая индивидуального предпринимателя.

    Объем средств, предусмотренный на этот вид поддержки в текущем году, — 50,2 миллиона рублей

    Сергей Воскресенский.

    Гранты выделят на строительство или реконструкцию самих площадок, переработку продукции, покупку оборудования, приобретение животных, птиц, материалов и многое другое.

    Воскресенский отметил, что такую поддержку предоставляют для развития фермерских хозяйств в Подмосковье и создания новых рабочих мест в сельской местности.