Получателей гранта на развитие семейных ферм в Подмосковье выберут 29 сентября
Отбор проектов на грант для развития семейных ферм в Подмосковье пройдет 29 сентября. Жители подали шесть заявок. Максимальный объем такой поддержки составит 30 миллионов рублей.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, средства получит глава фермы, включая индивидуального предпринимателя.
Объем средств, предусмотренный на этот вид поддержки в текущем году, — 50,2 миллиона рублей
Гранты выделят на строительство или реконструкцию самих площадок, переработку продукции, покупку оборудования, приобретение животных, птиц, материалов и многое другое.
Воскресенский отметил, что такую поддержку предоставляют для развития фермерских хозяйств в Подмосковье и создания новых рабочих мест в сельской местности.