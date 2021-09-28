Получателей гранта на развитие семейных ферм в Подмосковье выберут 29 сентября

Отбор проектов на грант для развития семейных ферм в Подмосковье пройдет 29 сентября. Жители подали шесть заявок. Максимальный объем такой поддержки составит 30 миллионов рублей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, средства получит глава фермы, включая индивидуального предпринимателя. Объем средств, предусмотренный на этот вид поддержки в текущем году, — 50,2 миллиона рублей Сергей Воскресенский. Гранты выделят на строительство или реконструкцию самих площадок, переработку продукции, покупку оборудования, приобретение животных, птиц, материалов и многое другое. Воскресенский отметил, что такую поддержку предоставляют для развития фермерских хозяйств в Подмосковье и создания новых рабочих мест в сельской местности.