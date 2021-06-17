Около 104 млн рублей потратят на развитие ферм Подмосковья за год

Еще около 104 миллионов рублей выделили на развитие подмосковных ферм в 2021 году. Аграриев традиционно поддержат грантами и субсидиями.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, аграриями выделили 103,9 миллиона рублей.

Всего в регионе насчитывается более двух тысяч крестьянских фермерских хозяйств.

Поддержка малых форм хозяйствования в виде грантов является у нас наиболее эффективной и востребованной мерой поддержки Сергей Воскресенский.

Для аграриев предусмотрены, например, гранты «Агростартап». Субсидии могут получить семейные фермы и потребительские кооперативы.

«Напомню, что в рамках полученных 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов „Агростартап“ в прошлом году создали 20 фермерских хозяйств», — добавил Воскресенский.

Ранее он рассказал, что козью ферму с сыроварней, гостевыми домиками и кафе для туристов построят в Ступине.