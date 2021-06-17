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    17 июня 2021, 15:21

    Около 104 млн рублей потратят на развитие ферм Подмосковья за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще около 104 миллионов рублей выделили на развитие подмосковных ферм в 2021 году. Аграриев традиционно поддержат грантами и субсидиями.

    Около 104 млн рублей потратят на развитие ферм Подмосковья за год | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, аграриями выделили 103,9 миллиона рублей.

    Всего в регионе насчитывается более двух тысяч крестьянских фермерских хозяйств.

    Поддержка малых форм хозяйствования в виде грантов является у нас наиболее эффективной и востребованной мерой поддержки

    Сергей Воскресенский.

    Для аграриев предусмотрены, например, гранты «Агростартап». Субсидии могут получить семейные фермы и потребительские кооперативы.

    «Напомню, что в рамках полученных 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов „Агростартап“ в прошлом году создали 20 фермерских хозяйств», — добавил Воскресенский.

    Ранее он рассказал, что козью ферму с сыроварней, гостевыми домиками и кафе для туристов построят в Ступине.