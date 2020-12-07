Грант от правительства помог молочной ферме в Клину закупить коров

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он уточнил, что начинающим фермерам из Клина выделили 4,69 миллиона рублей.

Средства помогли закупить 22 нетели голштинской породы. Сама ферма рассчитана на 36 коров.

За следующий год фермерское хозяйство на средства гранта запланировало расширение парка сельскохозяйственной техники, а также приобретение автомобильного транспорта Сергей Воскресенский.

Выйти на полную мощность хозяйство сможет к 2025 году. Ферма сможет производить по 300 тонн молока в год.

«Благодаря государственной поддержке сотни фермеров Подмосковья смогли поднять свое хозяйство и наладить производство и поставки продукции», — отметил Воскресенский.

По его словам, каждая субсидия фермеру приводит к появлению нового или увеличению оборотов уже работающего предприятия.