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    07 декабря 2020, 15:48

    Грант от правительства помог молочной ферме в Клину закупить коров

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Правительство Подмосковья поддержало новую ферму в Клину. Созданное в 2020 году хозяйство «Золотой теленок» получило грант и закупило коров голштинской породы. На оставшиеся средства приобретут транспорт и технику.
    Грант от правительства помог молочной ферме в Клину закупить коров | Изображение 1

    Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он уточнил, что начинающим фермерам из Клина выделили 4,69 миллиона рублей.

    Средства помогли закупить 22 нетели голштинской породы. Сама ферма рассчитана на 36 коров.

    За следующий год фермерское хозяйство на средства гранта запланировало расширение парка сельскохозяйственной техники, а также приобретение автомобильного транспорта

    Сергей Воскресенский.

    Выйти на полную мощность хозяйство сможет к 2025 году. Ферма сможет производить по 300 тонн молока в год.

    Грант от правительства помог молочной ферме в Клину закупить коров | Изображение 2

    «Благодаря государственной поддержке сотни фермеров Подмосковья смогли поднять свое хозяйство и наладить производство и поставки продукции», — отметил Воскресенский.

    По его словам, каждая субсидия фермеру приводит к появлению нового или увеличению оборотов уже работающего предприятия.