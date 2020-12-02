Грант в 36 млн рублей помог жителю Зарайска достроить ферму

Предприниматель из Зарайска смог достроить ферму благодаря сельскохозяйственному гранту, который выделило подмосковное правительство. Размер гранта составил почти 36 миллионов рублей, сообщил и. о. министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Глава фермерского хозяйства городского округа Зарайск Александр Маркин получил грант на развитие семейных животноводческих ферм. За счет средств гранта он успешно завершил строительство фермы, рассчитанной на содержание 120 голов крупного рогатого скота. Также он построил помещение для содержания 154 голов молодняка КРС Сергей Воскресенский и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Размер гранта составил 35,95 миллиона рублей, он был выдан фермеру Минсельхозом в 2018 году. Все предоставленные деньги фермер направил точно по плану расходов.

«Помимо завершенного строительства объектов фермы, в рамках предоставленной суммы хозяйством на сегодняшний день осуществлена покупка восьми голов племенных нетелей, а также стойлового и доильного оборудования», — добавил Сергей Воскресенский.

Также фермерским хозяйством в октябре 2020 года был получен льготный кредит с отсрочкой платежа на один год в Россельхозбанке с целью приобретения поголовья крупного рогатого скота. В итоге были отобраны животные из лучших хозяйств Вологодской, Ленинградской областей и Республики Карелия.

Сергей Воскресенский уточнил, что 90 голов племенных нетелей айширской породы успешно доставлены на ферму. При выходе на проектную мощность, запланированном на 2022 год, объемы производства молока в хозяйстве составят 833 тонны в год.