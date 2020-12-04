Фермер из Подмосковья получил грант почти на 5 миллионов

В Подмосковье фермеру выделили грант размером в 4,86 миллиона рублей. На эти средства он приобрел сельхозтехнику и оборудование для своего хозяйства.

Средства в рамках проекта «Агростартап» Константину Федорову предоставило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, рассказал и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

«Глава фермерского хозяйства <…> из городского округа Богородский за счtт средств гранта „Агростартап“ успешно осуществил приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Грант в размере 4,86 миллиона рублей фермер получил в текущем году», — уточнил чиновник.

Для нужд хозяйства фермер приобрел трактор «Беларусь», пресс-подборщик для прессования соломы и травы, другую технику и четыре единицы навесного оборудования. В следующем году Федоров планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота.

«При выходе сельхозпредприятия на проектную мощность объемы производства молока в хозяйстве составят 162,5 тонн в год», — заметил Сергей Воскресенский.

Господдержка в подобном формате осуществляется в Московской области с 2018 года. Субсидии предоставляют на конкурсной основе для создания и развития на сельских территориях региона крестьянско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.

В рамках «Агростартапа» в 2020 году уже выделено 15 грантов на общую сумму порядка 51 миллиона рублей. Максимальный размер этого вида гранта составил шесть миллионов рублей.