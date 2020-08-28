Какие субсидии и льготы действуют для фермеров в Подмосковье? Рассказали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Фермеры признаются, в тяжелые времена делали ставки на сыры долгой выдержки.

«Закладывали максимально в погреб. И безусловно все здесь присутствующие ждали этот фестиваль. И молились, держали кулачки», — делится председатель сельхоз-кооператива «Ферма-групп», г. Курск Александр Волков.

А вот более крупные фермерства, скорее даже холдинги — они на фестивале тоже есть — говорят, не пострадали. И вот в чем секрет.

«У нас более 10 тысяч — поголовье наших козочек. Мы не закрывались. Мы увеличили поставки в маленькие магазины типа „Пятерочек“, „Дикси“, „Магнитов“, и наш интернет-магазин увеличил покрытие», — рассказывает руководитель направления «Сернурского Сырзавода» Иван Мизуров.

Во время пандемии, если правильно выстроить свою логистику, маркетинг, я думаю, что можно и нормально заработать. Не нужно ждать, пока государство чем-то тебе поможет. Нужно самим как-то действовать Беслан Меремов сыровар из Республики Адыгея

Источник фото: телеканал «360»

Фермеры говорят: «Больше выдержанных сыров, меньше скоропортящихся» — вот секрет выживания. Но что делать, если у тебя, как, например, у Олега Сироты, и сыроварня, и зона для туристов, которых надо и разместить, и накормить?

Если говорить о Подмосковье, с прошлого года был обнулен единый сельхоз налог. Фермеры уже в курсе. Если копнуть чуть глубже и посмотреть на фермерство с ракурса туризма (то самое размещение, комфорт, дальнейшие продажи) — есть две налоговые льготы. Их могут получить инвесторы, которые создают объекты.

«Они заключаются в снижении на 4,5% налога на прибыль и обнулении налога на имущество. На 4 года может быть обнулен налог на имущество», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Обе льготы действуют 4 года, закон областной — по сути, неплохое подспорье, как минимум, с точки зрения окупаемости бизнеса. С недавних пор для бизнеса действует субсидия на инженерную инфраструктуру. Допустим, крупный фермер строит гостиницу рядом с той же сыроварней, проводит за свой счет инженерку, а правительство области субсидирует на нее затраты. Так что теперь производство сыра может постепенно перерасти в турбизнес.

«Сегодня становится понятно, что все это может легко конкурировать, понимаете. А по качеству вообще молчу, конечно, еще лучше. Поэтому очень интересно чуть ли не самому взять и начать это делать», — поделился своим мнением певец Сергей Жуков.

За первый день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» было продано 12 тонн сыра. Из них порядка 2,8 тонны продали подмосковные сыровары.

«У нас в Московской области уже пятый год подряд встречаются фермеры со всей России, обмениваются опытом, рецептами, технологиями. Подмосковные сыры в этом году представляют порядка 50 сыроваров. За первый день они продали около 2,8 тонны сыра. К примеру у сыроваров „Альдини“ купили 60 килограммов, сыроварня „Сыр & Beer“ из Королева продала более 50 кг своей продукции, „Де фамиль“ из Чехова — порядка 45 кг. Надо учитывать, что это будний день. Уверены, в выходные продажи увеличатся», — сказал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

Представленный ассортимент сыров очень обширен — фермеры привезли и редкие твердые сорта сыра, и полутвердые, голубые сыры с плесенью, мягкие, сыры из овечьего и козьего молока и многие другие.

Источник фото: телеканал «360»

Также на фестивале представлена и другая фермерская продукция — мед, молочные продукты, мясные деликатесы, хлеб, кондитерские изделия, вино, пиво, квас и многое другое.

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие проходит при поддержке губернатора Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Фестиваль продлится до 30 августа.