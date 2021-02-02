Горячая линия службы помощи ускорила оформление 25 тысяч ДТП в Подмосковье

По телефону водители могут связаться с диспетчерами центров «Службы помощи при ДТП». Для этого достаточно позвонить на номер 112, а откуда переведут на горячую линию.

В специальной службе автомобилисты получат разъяснения по заполнению протокола. В случае разногласий участники доедут до ближайшего центра, где оформление ДТП выполнят вместе с сотрудником ГИБДД.

Диспетчеры службы помощи сократили время нахождения на проезжей части машин, попавших в аварию, с трех часов до 40 минут. Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сейчас в Подмосковье функционирует уже семь центров службы помощи, где на круглосуточной горячей линии работают 18 операторов Алексей Гержик.

В режиме онлайн они консультируют водителей и помогают им оформлять аварии без пострадавших. Этот сервис уже доступен в Химках, Красногорске, Мытищах, Истре, Подольске, Люберцах и Одинцове.

Но в Подмосковье планируют открыть еще около десяти новых центров в самых аварийных городских округах, а это поможет обеспечить оформление 55% ДТП.

Как подчеркнул Гержик, сервис улучшит ситуацию на дорогах. Зачастую аварии приводят к заторам. Кроме того, возрастает и риск наезда одних машин на другие.

«Создание „Службы помощи при ДТП“ позволило сотрудникам подмосковной Госавтоинспекции кратно усилить профильную работу», — отметил главный государственный инспектор БДД Подмосковья Виктор Кузнецов.

Инспекторам требовалось много времени, чтобы добраться до места каждой аварии, а оформление протоколов занимало не менее часа. Из-за этого появлялись пробки на дорогах. Время, которое они освободят, используют для остановки нетрезвых водителей, дежурств на пешеходных переходах и пресечения нарушений.