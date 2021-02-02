Водители в Подмосковье смогут сэкономить время при ДТП. Вот как работает служба помощи

В Подмосковье разработали и начали внедрять систему быстрого оформления документов при ДТП. Это существенно облегчит работу госавтоинспекторов, сэкономит время водителям и поможет избежать пробок из-за мелких аварий.

Чтобы помочь подмосковным водителям, в прошлом году были открыты центры «Службы помощи при ДТП» в Химках, Красногорске, Мытищах, Истре, Одинцове, Люберцах и Подольске. Служба создана на базе РОО «Союз БДД» при поддержке подмосковной Госавтоинспекции и правительства Московской области.

Экономия времени для всех

«Ежедневно на наших дорогах происходит порядка 600 ДТП без пострадавших. <…> Если их (автомобили — прим. ред.) долго не убирать с проезжей части, возникает риск повторного ДТП, наезда на стоящие автомобили. <…> Оформление одного ДТП занимает не менее часа», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик на совещании в правительстве Подмосковья 1 февраля. Он подчеркнул, что запуск работы службы «позволил сотрудникам ГИБДД кратно усилить профильную работу».

Это важные мелочи, а может, и не мелочи, которые экономят время на дорогах, позволяют свободно передвигаться Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Работа строится просто: оператору на номер 112 поступает звонок для вызова сотрудников ГИБДД, звонок переводится на горячую линию ЦБДД Московской области для подробных разъяснений. После участников аварии консультируют онлайн по заполнению протокола.

В случае разногласий участники едут в ближайший центр помощи при ДТП, само оформление ДТП происходит в центре с участием сотрудника ГИБДД. Операторы круглосуточной горячей линии только за первый год работы помогли в оформлении протоколов более 25 тысяч аварий. Время ожидания на дороге автомобилистов сократилось до 40 минут.

Алексей Гержик заявил, что предлагается открыть 10 новых центров в самых аварийных муниципалитетах: Домодедове, Раменском, Видном, Балашихе, Ногинске, Щелкове, Королеве, Солнечногорске, Пушкинском и Сергиево-Посадском округах.

«Это практика, которая хорошо себя зарекомендовала, хорошо работает и, самое главное, экономит время. Немножко другая культура появляется. На дорогах не создаются пробки из-за ДТП, где нанесен минимальный ущерб», — подчеркнула глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт и автообозреватель Игорь Моржаретто в разговоре с «360» отметил, что создание таких центров помощи — отличная идея.

«Для любого человека всякое, даже мелкое дорожно-транспортное происшествие — это стресс. И в этой ситуации вспоминать, как правильно оформить бумаги, — это проблема. И вот такие центры, которые работают в Подмосковье, я знаю — очень хорошо помогали людям», — сказал автоэксперт.

Он также согласился с тем, что создание подобных центров — хороший опыт и его нужно продолжать, ведь ежедневно в Подмосковье немало аварий без пострадавших.

Европротокол

По закону ДТП без пострадавших можно оформлять самостоятельно с июля 2015 года по так называемому европротоколу. Если в столкновении участвовало только два транспортных средства, у обеих сторон есть ОСАГО и полученный ущерб не превышает 400 тысяч рублей, водители могут спокойно сами решить все проблемы, заполнив протоколы. Для облегчения оформления есть мобильные приложение.

Вызов госавтоинспектора обойдется участникам аварии минимум в пару часов времени, а скорее всего, намного больше. Плюс образование заторов на дорогах, не говоря уже о том, что существует риск повторного ДТП: из-за наезда на стоящие автомобили в 2020 году погибли 48 человек и ранены 209.

Однако на практике автомобилисты очень редко пользуются возможностью избежать долгого ожидания сотрудников ДПС. Первое время их отпугивали лимиты ущерба (поначалу он был 25 тысяч рублей), потом стали бояться неправильного заполнения протоколов и штрафов за то, что быстро не убрали машины с дороги.

Директор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения Андрей Погребняк рассказал «360», что уверен — создание центров «Службы помощи при ДТП» может сработать как популяризация европротокола.

«Огромное количество мелких аварий влияет на организацию движения, создавая заторы. Очень важно освободить проезжую часть, максимально эффективно и быстро осмотреть и убрать машины. Но важно помнить и учесть все нюансы оформления», — заключил Андрей Погребняк.