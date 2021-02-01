Подмосковная «Служба помощи при ДТП» сократила ожидание на дороге после аварии в 4,5 раза

В Подмосковье работают специальные центры «Службы помощи при ДТП». Благодаря ним водители, попавшие в аварию, меньше ждут на дороге сотрудников ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общественная организация «Служба помощи при ДТП» помогает жителям Московской области, которые попали в аварию. В прошлом году в регионе открыли семь центров для поддержки автолюбителей. Такие центры появились в Химках, Красногорске, Мытищах, Истре, Одинцове, Люберцах и Подольске.

Службу создали на базе РОО «Союз БДД» вместе с подмосковной Госавтоинспекцией и правительством региона.

В центрах проводят консультации и помогают правильно оформить дорожную аварию без пострадавших. За год существования центров жители получили поддержку по 25,3 тысячи ДТП.

«В Подмосковье сейчас функционируют семь центров службы помощи, где на круглосуточной горячей линии работают 18 операторов в четыре смены. Всего за год работы центров 14,2 тысячи человек получили необходимую помощь», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что после появления службы в 4,5 раза сократилось время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге. Раньше водители могли ждать три часа, сейчас среднее время — 40 минут.

С 1 июля 2015 года дорожные аварии без пострадавших оформляются участниками инцидента самостоятельно при наличии полиса ОСАГО и условии, что в ДТП участвовали два автомобиля. При этом ущерб не должен превышать 400 тысяч рублей. Но автомобилисты часто не справляются сами. На помощь подмосковным водителям пришла новая служба.

«Создание „Службы помощи при ДТП“ позволило сотрудникам подмосковной Госавтоинспекции кратно усилить профильную работу и направить свои ресурсы на проведение профилактических мероприятий и пресечение грубых нарушений ПДД», — отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области Виктор Кузнецов.

За прошлый год 61% аварий без пострадавших оформила «Служба помощи при ДТП», 32% — ГИБДД и только 7% самостоятельно.

Чтобы вызвать службу помощи, нужно позвонить по номеру 112. Оттуда звонок переводят на горячую линию ЦБДД Московской области для подробных разъяснений. После этого участники инцидента получают онлайн-консультацию по заполнению протокола. В случае разногласий водители едут в ближайший центр помощи при ДТП, само оформление ДТП происходит в центре с участием сотрудника ГИБДД.