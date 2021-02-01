Систему для быстрого оформления ДТП запустят в Подмосковье

В Подмосковье разработали и начали внедрять систему быстрого оформления документов при ДТП. Об этом на совещании заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы приступили к решению новой задачи. Первая из них — это быстрое и оперативное оформление случаев с ДТП. Вы знаете, что движение так устроено, что кто-то кого-то поцарапал — я не хочу говорить о большем. Хотя, к сожалению, ДТП случаются и очень сложные», — сказал глава региона.

По словам Воробьева, подмосковные власти уже разработали и начали внедрять систему быстрого оформления документов после дорожных аварий, которая позволит не задерживать движение и не создавать водителям дополнительных хлопот.

«Плюс мы приступили к подробному анализу так называемых глупых пробок. Это решение, которое мы можем с незначительными затратами оперативно устранить. <…> Понятно, что есть сложные вопросы, которые требуют больших, значительных ресурсов. Это тоже наша задача, и мы тоже будем обязательно над ней работать», — добавил Воробьев.

Руководитель Московской области подытожил, что власти должны решать вопросы там, где люди испытывают последствия непродуманных решений на себе и стоят в пробках.