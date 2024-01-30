Эксклюзив 30 января 2024, 00:44 «Гниет много лет». Жительница Пересвета рассказала о треснувшем доме Жительница Пересвета Иванова заявила, что трещина в доме появилась давно

Читать 360tv в

Трещина в доме, расположенном по улице Октябрьской в сергиево-посадском микрорайоне Пересвете, появилась уже давно. Об этом рассказала «360» жительница соседнего дома Мария Иванова.

По словам собеседницы «360», трещина проходит через весь дом с пятого по второй этаж.

Реклама

«И там плита упала, получается, на окно. <…> Снаружи видно, что там покосилось, конкретно. <…> Это все гниет уже много-много лет», — рассказала женщина.

Из-за угрозы обрушения из многоквартирного дома эвакуировали 120 жильцов. Некоторые из них пошли ночевать к родственникам, других временно разместили в ДК «Космос» и обеспечили горячим питанием. Прокуратора Московской области начала проверку из-за трещины на фасаде здания, а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Отвечать за свою работу придется управляющей компании.