29 января 2024, 23:03
Волонтеров привлекли для помощи эвакуированным из треснувшего в Пересвете дома
Акулов: волонтеры в Сергиевом Посаде помогут эвакуированным из треснувшего дома
В сергиево-посадском микрорайоне Пересвет для помощи эвакуированным жителям давшего трещину дома привлекли волонтеров. На место ЧП также прибыли сотрудники администрации муниципалитета, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Акулов.
«На месте постоянно находятся сотрудники администрации и волонтеры, они помогают людям», — подчеркнул он.
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Акулов добавил, что временно размещенных в доме культуры «Космос» обеспечили горячим питанием. Людей накормили полноценным ужином, предложили выпечку и горячие напитки.
«Сейчас у всех есть места отдыха, в ближайшее время разместим людей на ночлег», — заключил он.
После повреждения фасада здания организовали оперативный штаб. Эвакуировать из-за угрозы обрушения пришлось 120 человек.
После случившегося подмосковный СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг, а региональная прокуратура заявила о проверке.
Сергиев Посад
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