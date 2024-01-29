Подмосковье 29 января 2024, 23:03 Волонтеров привлекли для помощи эвакуированным из треснувшего в Пересвете дома Акулов: волонтеры в Сергиевом Посаде помогут эвакуированным из треснувшего дома Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов / Telegram

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В сергиево-посадском микрорайоне Пересвет для помощи эвакуированным жителям давшего трещину дома привлекли волонтеров. На место ЧП также прибыли сотрудники администрации муниципалитета, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Акулов.

«На месте постоянно находятся сотрудники администрации и волонтеры, они помогают людям», — подчеркнул он.

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Акулов добавил, что временно размещенных в доме культуры «Космос» обеспечили горячим питанием. Людей накормили полноценным ужином, предложили выпечку и горячие напитки.

«Сейчас у всех есть места отдыха, в ближайшее время разместим людей на ночлег», — заключил он.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов / Telegram

После повреждения фасада здания организовали оперативный штаб. Эвакуировать из-за угрозы обрушения пришлось 120 человек.

После случившегося подмосковный СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг, а региональная прокуратура заявила о проверке.