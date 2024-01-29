Важное 29 января 2024, 22:39 Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за треснувшего в Сергиевом Посаде дома СК возбудил дело о небезопасных услугах из-за треснувшего в Пересвете дома Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов / Telegram

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Следователи начали уголовное производство из-за треснувшего жилого дома в микрорайоне Пересвет. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья жителей Пересвета», — подчеркнули в ведомстве.

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В СК уточнили, что небезопасные услуги могла оказывать управляющая компания. Из-за возможного обрушения здания общежития на Октябрьской улице его жителей эвакуировали.

Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру здания и опросу свидетелей, в том числе сотрудников УК. Им предстоит выяснить все обстоятельства, которые привели к деформации здания.

Утром 30 января специалисты начнут обследовать треснувшую стену. Глава городского округа Дмитрий Акулов отмечал, что о произошедшем доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.